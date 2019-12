Sherrock nach WM auf gesamter World-Series-Tour 2020

Das WM-Märchen von Fallon Sherrock bei der Darts-WM in London hat der Engländerin ein Ticket für die gesamte World-Series-Tour im nächsten Jahr eingebracht. Die Turnierserie gab am Montag bekannt, dass die 25-Jährige neben den US Masters im Juni in New York, für die sie bereits eingeladen worden war, auch die Turniere in Dänemark, Deutschland, Neuseeland und Australien spielen wird.

“Bei den US Masters dabei sein zu können war schon fantastisch genug, aber nun weltweit spielen zu können ist etwas, von dem ich nur träumen konnte”, sagte Sherrock. “Ich hoffe, ich kann auf der World Series dort fortsetzen, wo ich bei der WM aufgehört habe.”

Sherrock hatte in der laufenden WM der Professional Darts Corporation (PDC) für einen weltweiten Hype gesorgt. Die Mutter eines fünfjährigen Sohnes hatte mit ihrem Erstrunden-Erfolg über ihren Landsmann Ted Evetts als erste Frau ein WM-Spiel gewonnen und in Runde zwei den Wiener Mensur Suljovic besiegt. Erst in Runde drei kam gegen den Engländer Chris Dobey das Aus.

(APA)

Bild: Getty Images