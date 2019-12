Video-Hit: Hirsch jubelt über geschossenes Tor

Kaum zu glauben: Eiskalt wie die Top-Stürmer in der Champions League, schiebt ein Hirsch mit seinem Geweih einen Ball ins Tor. Doch es kommt noch besser, das Tier führt kurz darauf einen kleinen Torjubel auf.

Man kennt Torjubel in allen erdenklichen Formen. Ob Salto, Trikot ausziehen, Mannschaftstanz, Schuhe putzen, Muskel-Pose oder Fortnite-Tanz, beim Torjubel sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Als Fußball-Fan hat man auch schon sehr viel gesehen. Nun aber schwirrt ein Video durchs Internet, was selbst gestandenes Fußball-Publikum in Staunen versetzt. Der Torjubel hat inzwischen auch in der Tierwelt Einzug gehalten, denn auf dem Video kann man einem Hirsch zusehen, der locker, lässig die Kugel im Tor versenkt und anschließend einen Torjubel startet. Das Video wurde mittlerweile über 20 Mio. Mal angeschaut und gilt als viraler Hit.