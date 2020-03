Wings for Life World Run: Eine App vereint die ganze Welt

Mit 13.500 Anmeldungen, ist der Flagship Run Wien des Wings for Life World Run bereits seit vielen Wochen ausverkauft. Trotzdem kann jeder bei der weltweiten Laufbewegung dabei sein – mithilfe der Wings for Life World Run App. Die Vision der App ist es, ganz Österreich, ja sogar die ganze Welt, zu vereinen, um für diejenigen zu laufen, die es selbst nicht können. Die App ist kostenlos in jedem App Store erhältlich und gibt jedem Interessierten die Möglichkeit, Teil eines großen Ganzen zu sein und gemeinsam mit über 100.000 Menschen weltweit für den guten Zweck zu laufen. Entweder zu Hause auf der eigenen Lieblingslaufstrecke oder gemeinsam mit Gleichgesinnten bei einem der zahlreichen Organized App-Runs, die in ganz Österreich organisiert werden. Alle zusammen für die gute Sache – ganz egal wo!

Zum mittlerweile siebten Mal werden sich am 03. Mai 2020 über 100.000 Menschen weltweit, darunter auch tausende Österreicher, die Laufschuhe schnüren, um für diejenigen zu laufen, die es selbst nicht können. Der Flagship Run in Wien ist mit 13.500 Anmeldungen bereits ausverkauft. Trotzdem gibt es weiterhin die Möglichkeit, Teil der globalen Laufbewegung zu werden. Nicht nur bei den sehr beliebten Flagship Runs in 13 verschiedenen Städten der Welt, sondern auch mit Hilfe der Wings for Life World Run-App ist es jedem Läufer – egal wo auf der Welt – möglich, am 03. Mai 2020 ebenfalls für diejenigen zu laufen, die es selbst nicht können. Einfach die App im App-Store kostenlos downloaden, in der App anmelden, die Startgebühr von 20 € bezahlen und dem virtuellen Catcher Car solange wie möglich davonlaufen oder -rollen. Alle Infos rund um die Teilnahme mit der App, sowie Downloadlinks sind unter www.wingsforlifeworldrun.com/apprun zu finden. Auch via App fließen 100% der Startgelder in Forschungsprojekte, um eines Tages eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu finden.

Projekte wie eine klinische Studie aus der Schweiz namens Stimulation Movement Overground, kurz STIMO, die seit ihren Anfängen von der Wings for Life Stiftung unterstützt wird. Sie ermöglichte es dem Schweizer David Mzee, nach einem Unfall seit fast einem Jahrzehnt querschnittsgelähmt, beim Wings for Life World Run 2019 in Zug (SUI) aus eigener Kraft die Startlinie zu überquerten – ganz ohne Rollstuhl. Mit seinen richtungsweisenden Schritten beflügelte David Mzee die Hoffnungen von Millionen Querschnittsgelähmten rund um den Globus und

inspiriert hoffentlich viele Menschen zur Teilnahme am Wings for Life World Run.

Durch die App sind alle Teilnehmer vereint in der guten Sache. Sie alle haben dasselbe Ziel, Querschnittslähmung eines Tages heilbar zu machen. Egal, ob wie Christian Schiester auf den weit entfernten Salomonen oder einfach vor der eigenen Haustüre auf der Lieblingslaufstrecke, die App eröffnet viele Möglichkeiten und eliminiert alle Ausreden.

Christian Schiester meint dazu: „Ich laufe auf meinen Reisen seit Jahren mit der App und es macht richtig viel Spaß. Man kann einfach rausgehen, loslaufen und dabei die Gegend erforschen. Zu Hause aus der Türe rausgehen, einfach geradeaus laufen und schauen, wo es einen hintreibt. Das Beste dabei ist, man hilft auch noch anderen Menschen. Ist das nicht schön?“

Für alle, die ihre Erfahrungen mit Freunden, Familie oder Gleichgesinnten teilen wollen, gibt es Organized App- Runs in allen Bundesländern. Dort treffen sich die Teilnehmer am 03. Mai, um dann gemeinsam mit der App auf einer vorgegebenen Runde zu laufen. Meist bieten die Organisatoren etwas Verpflegung an und an dem einen oder anderen Ort ist auch mit prominenter Beteiligung zu rechnen. 2019 waren unter anderem Gregor Schlierenzauer, Dominik Paris, Markus Prock, Philipp Eng, David Gleirscher, Manuel Fellner und die Brüder Linger anzutreffen. Die derzeit beliebtesten und größten Organized App-Runs sind die in Trins, Zillertal, Graz, Zell am See, Deutschlandsberg, Waidhofen/Ybbs und am Salzburgring.

Auf der Webseite www.wingsforlifeworldrun.com kann man sich über alle aktuellen Austragungsorte informieren. Neue Organzied App-Runs werden regelmäßig hinzugefügt.

Artikelbild: © Andreas Langreiter for Wings for Life World Run

Quelle: Wings for Life World Run