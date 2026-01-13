Mehr Ski-Weltcuprennen in kommender Saison geplant

Der provisorische Weltcup-Kalender für Ski alpin sieht im kommenden Winter 82 Rennen vor und damit deutlich mehr als in diesem Olympia-Winter. Trotz der Weltmeisterschaften in Crans-Montana (1. bis 14. Februar 2027) sind sieben Rennen mehr geplant als in dieser Saison. Die Männer fahren 43 Mal um Weltcuppunkte, die Frauen 39 Mal.

Die traditionellen Speed-Rennen der Männer in Bormio sowie jene der Frauen in Cortina d’Ampezzo kommen im WM-Winter wieder zur Austragung. In dieser Saison fielen die Rennen aus dem Kalender, da die alpinen Wettbewerbe der Olympischen Spiele auf der Piste Stelvio und der Piste Olimpia delle Tofane stattfinden. Bei den Frauen kehrt auch Lenzerheide (Schweiz) zurück.

Wie gewohnt macht der Weltcup mehrfach Halt in Österreich. Nach dem traditionellen Start in Sölden (24./25. Oktober) stehen auch Gurgl (21./22. November), Flachau (4./5. Jänner), St. Anton (9./10.), Kitzbühel (22.-24.) und Schladming (26./27.) im Kalender. Die Frauen fahren außerdem am 28./29. Dezember zwei Technikrennen an einem österreichischen Ort, der erst genannt wird.

Die Saison endet wie im vergangenen Winter mit einem Finale in Sun Valley (20. bis 25. März 2027). Die endgültigen und offiziellen Kalender werden vom FIS-Rat bis zum Frühjahr 2026 bestätigt.

