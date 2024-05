Der Getränkehersteller Red Bull steigt beim englischen Fußball-Zweitligisten Leeds United ein. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, beinhaltet die „mehrjährige Vereinbarung“ auch eine Minderheitsbeteiligung. Ab der kommenden Saison soll zudem das Logo des Konzerns auf der Vorderseite der Trikots der ersten Männer- und Frauenmannschaft erscheinen. Laut Mitteilung bleiben Name und Logo des Vereins unverändert.

„Ich bin begeistert, dass Red Bull sich uns anschließt, um eine glänzende Zukunft für Leeds United aufzubauen und unseren tiefen Respekt für diesen wirklich besonderen Verein teilt“, sagte Paraag Marathe, Vorsitzender von Leeds United über die Zusammenarbeit mit dem Konzern, der im Fußball bereits bei Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg, RB Leipzig, den New York Red Bulls und Red Bull Bragantino involviert ist. Der Einstieg, sei „ein historischer Meilenstein, der den Verein weiter befähigen wird, sein volles Wettbewerbspotenzial auszuschöpfen“.

Leeds United is proud to announce a new multi-year agreement with Red Bull, making them the club’s front of shirt partner starting next season

