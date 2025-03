Peter Pacult hat am Samstag mit Austria Klagenfurt einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg hat der Wiener sein 300. Spiel an der Seitenlinie in der ADMIRAL Bundesliga absolviert.

Nur acht Trainer coachten bisher mehr Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse. Im Laufe der restlichen Saison wird Pacult Franz Lederer (308 Spiele) wohl auch noch überholen.

Trainer Spiele in der Bundesliga Otto Baric 462 Felix Latzke 431 Ernst Dokupil 414 Franco Foda 354 August Starek 331 Dietmar Kühbauer* 331 Hans Krankl 316 Franz Lederer 308 Peter Pacult* 300

*= aktuell in der ADMIRAL Bundesliga aktiv

16 Spiele beim FC Kärnten, 165 Spiele beim SK Rapid und bisher 119 Spiele bei Austria Klagenfurt coachte der 65-Jährige bisher in der heimischen Liga. Der größte Erfolg gelang Pacult dabei mit den Hütteldorfern: Der Meistertitel in der Saison 2007/08. Es war der bisher einzige Titel in der Karriere des Wieners und das unumstrittene Highlight seiner Trainerlaufbahn. Dennoch ist die Karriere von Pacult in der Bundesliga auch vom ein oder anderen weiteren Highlight geprägt.

Der erste Ligasieg von Pacult

Der erste Ligasieg gelang Pacult mit dem FC Kärnten am 23. Spieltag der Saison 2003/04. Damals gelang dem abstiegsbedrohten und letztplatzierten FC Kärnten ein knapper 3:2-Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Bregenz.

Ein Hattrick von Peter Kabat sicherte dem Team von Pacult wichtige drei Punkte, am Ende der Saison stiegen die Kärntner dennoch aus der Liga ab.

Das 7:0 in Salzburg

Unvergessen bleibt das historische 7:0 des SK Rapid bei Red Bull Salzburg. Der überraschende Kantersieg gegen die Bullen legte den Grundstein für den späteren Meistertitel, den größten Erfolg in Pacults Trainerkarriere.

Pacult gelingt Aufstieg mit Klagenfurt

Nach seiner Entlassung bei Rapid arbeitete Pacult für mehrere Jahre im Ausland, als 2020 die Rückkehr nach Österreich zu Austria Klagenfurt folgte. In seinem ersten Halbjahr führte der 65-Jährige die Klagenfurter Austria über die Relegation – die mit einem Gesamtscore von 5:0 über den SKN St. Pölten souverän gewonnen werden konnte – in die ADMIRAL Bundesliga.

Der Aufsteiger gewinnt in Salzburg

Und auch gleich seine erste Saison in der höchsten Spielklasse sollte sich mit den Klagenfurtern erfolgreich gestalten. Am 16. Spieltag der Saison 2021/22 feierte Klagenfurt einen 2:1-Heimsieg gegen Ligakrösus Salzburg. Es war die erste von nur zwei Niederlagen der Bullen in der Saison und die einzige im Grunddurchgang. Klagenfurt etablierte sich bereits in der ersten Saison in der höchsten Spielklasse unter den besten sechs Teams der Liga.

Dreimal in die Meistergruppe

In der Folge erreichten die Klagenfurter in der Aufstiegssaison 2021/22 die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga und sicherten den Klassenerhalt somit bereits in der 22. Runde.

Aber es sollte nicht die einzige Meistergruppen-Teilnahme werden. Pacult führte die Klagenfurter Austria auch in den Folgesaisonen 2022/23 und 2023/24 in die Top sechs der Liga. Ein großer Erfolg für den Verein aus der Kärntner Landeshauptstadt.

In der laufenden Saison gelang zum ersten Mal seit dem Wiederaufstieg nicht der Einzug in das „obere Playoff“ der Liga. Dennoch konnte die Mannschaft Pacult zum Jubiläum im 300. Spiel in der ADMIRAL Bundesliga mit einem Sieg beschenken.

Bild: GEPA