US-Skistar Lindsey Vonn hat sich nach ihrem schweren Sturz während der abgebrochenen Abfahrt von Crans-Montana zu Wort gemeldet.

Die 41-Jährige ging mit Startnummer sechs ins Rennen. Vonn stürzte bereits im oberen Streckenteil, ähnlich wie ÖSV-Läuferin Nina Ortlieb. Die US-Amerikanerin blieb danach länger im Fangnetz liegen, kämpfte sich aber nach einigen Minuten auf den eigenen Ski ins Ziel – mit einem sichtlich verkrampften Gesichtsausdruck. Eine Knieverletzung wurde befürchtet.

Nun meldete sich Vonn aber in den sozialen Medien mit einem positiven Update bezüglich den Olympischen Spielen zu Wort.

Vonn mit kämpferischem Update

„Heute bin ich bei der Abfahrt in der Schweiz gestürzt und habe mir das linke Knie verletzt. Ich bespreche die Situation derzeit mit meinen Ärzten und meinem Team und werde weitere Untersuchungen durchführen lassen. Das ist ein sehr schwieriges Ergebnis eine Woche vor den Olympischen Spielen… Aber wenn es eine Sache gibt, die ich kann, dann ist es ein Comeback“, so die 41-Jährige. „Mein olympischer Traum ist noch nicht vorbei. Danke für all die Liebe und Unterstützung. Ich werde euch alle Informationen weitergeben, sobald ich sie habe.„

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Eine genaue Diagnose fehlt allerdings noch, ein Olympia-Start bleibt damit weiter unsicher. Nach dem Sturz der Weltcup-Führenden wurde die Abfahrt abgebrochen. Auch Ortlieb und die Norwegerin Marte Monsen stürzten schwer.

Bild: GEPA