Meister Barcelona siegt auch zum Saisonabschluss

Der spanische Doublegewinner FC Barcelona hat die Meisterschaft mit einem lockeren Sieg beendet. Das Team von Erfolgstrainer Hansi Flick, der seinen Vertrag am Mittwoch vorzeitig bis 2027 verlängert hatte, gewann am 38. und letzten Spieltag in La Liga 3:0 (2:0) beim Vierten Athletic Bilbao.

Torjäger Robert Lewandowski erzielte in der 14. Spielminute seinen 100. Treffer im Trikot der Blaugrana. Nur drei Minuten später ließ er Nummer 101 folgen. Es waren für den Polen die Ligatore 26 und 27 in dieser Spielzeit, der Barcelona – von einem Durchhänger im Winter abgesehen – den Stempel aufgedrückt hat. Der Ex-Leipziger Dani Olmo erhöhte in der Nachspielzeit per Strafstoß (90.+4). Marc-André ter Stegen wurde geschont, im Tor stand der etatmäßige Ersatzkeeper Inaki Pena.

