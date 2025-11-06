Die ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle WSG Tirol – SK Rapid und LASK – SCR Altach

Das Oberösterreich Derby zwischen der SV Ried und Blau-Weiß Linz am Samstag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Die weiteren Spiele am Samstag: Austria Wien – GAK und WAC – TSV Hartberg

Die Sky-Experten am Wochenende: Thomas Silberberger am Samstag und Marc Janko am Sonntag

Am kommenden Sonntag steigt in Graz ein echtes Spitzenduell: Der amtierende Meister Sturm empfängt den aktuellen Tabellenführer Salzburg. Zuvor ist der SK Rapid bei der WSG Tirol zu Gast und könnte zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Bereits am Samstag kommt es in Ried zum Oberösterreich-Duell zwischen der SV Ried und Blau-Weiß Linz. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der Niederlage gegen Rapid am vergangenen Spieltag musste Meister Sturm die Tabellenführung abgeben. Am kommenden Sonntag empfangen die Grazer den neuen Tabellenführer Red Bull Salzburg zum Topspiel der Runde. Können die Blackies auch das zweite Saisonduell gegen die Bullen für sich entscheiden, oder behalten diesmal die Mozartstädter die Oberhand? Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor ist Rapid im Tivoli Stadion bei der WSG Tirol zu Gast. Mit einem Sieg könnten die Hütteldorfer zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobern. Kann das Team von Philipp Semlic das verhindern? Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt der LASK den SCR Altach. Die Athletiker aus Linz konnten seit der Rückkehr von Didi Kühbauer alle Spiele gewinnen – bleibt diese Serie auch gegen die Vorarlberger bestehen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Oberösterreich Derby zwischen Ried und Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag trifft die SV Ried im Oberösterreicher-Duell auf Blau-Weiß Linz. Sowohl die Rieder als auch die Linzer mussten sich am vergangenen Wochenende geschlagen geben und wollen vor der Länderspielpause noch einmal Punkte sammeln. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Austria Wien den GAK. Die Grazer haben am vergangenen Spieltag ihren ersten Saisonsieg gefeiert und wollen nun an dieses Erfolgserlebnis anknüpfen. Die Veilchen hingegen mussten sich mit 1:2 gegen Hartberg geschlagen geben und möchten wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Dieses Duell gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel reisen die Hartberger nach Kärnten zum WAC. Während die Mannschaft von Peter Pacult am vergangenen Spieltag nicht über ein Unentschieden gegen die WSG Tirol hinauskam, konnte das Team von Manfred Schmid Austria Wien bezwingen. Wer wird sich an diesem Wochenende durchsetzen? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Sky Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 8. November 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SV Oberbank Ried – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 9. November 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

WSG Tirol – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: GEPA