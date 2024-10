Meister gegen Vizemeister: Sturm vs. Salzburg am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor am Sonntag LASK – Austria Klagenfurt und Altach – Rapid live bei Sky

Am Samstag das Aufeinandertreffen von der Austria Wien und dem GAK 1902 ab 16:15 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Außerdem am Samstag WAC – Hartberg und WSG Tirol – Blau-Weiß Linz live bei Sky

Die Sky Experten am Wochenende: Peter Stöger am Samstag sowie Marc Janko & Alfred Tatar am Sonntag

Der 9. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga bringt am Sonntag das Schlagerspiel Meister gegen Vizemeister, Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. Mit Sky sind Fans von der ersten bis zur letzten Minute am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag kommt es in Graz zum ersten Mal in der neuen Spielzeit zum Duell zwischen Meister und Vizemeister der letzten Saison. Sturm Graz steht nach acht gespielten Runden an der Tabellenspitze, während Salzburg mit zwei Spielen weniger und drei Punkten Rückstand auf Platz drei steht. Sturm Graz will nach dem erfolglosen Champions League Auftritt unter der Woche wieder zurück auf die Siegerstraße finden und sich weiter an der Tabellenspitze festsetzen. Auch die Salzburger wollen nach der deutlichen Niederlage in der Champions League mit einem Sieg Selbstvertrauen sammeln und in der Tabelle mit Sturm gleichziehen. Wer dieses Duell für sich entscheiden kann, sehen Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor trifft der LASK in Linz auf Austria Klagenfurt. Unter Neo-Trainer Markus Schopp konnten die Linzer zuletzt in beiden Spielen punkten. Auch gegen die Kärntner wollen die Oberösterreicher wieder anschreiben. Ob ihnen dieses Vorhaben gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Im dritten Spiel am Sonntag trifft der SCR Altach zu Hause auf den SK Rapid. Ob die Altacher nach dem Trainerwechsel gegen den Rekordmeister wieder Punkte einfahren können, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Die Sonntagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Ab 13:30 stimmen Moderator Michael Ganhör und die Sky Experten Marc Janko & Alfred Tatar die Fans auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die frühen Spiele starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für das Schlagerspiel Sturm gegen Salzburg startet um 16:30 auf Sky Sport Austria 1.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Peter Stöger live bei Sky

Am Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Duell zwischen Austria Wien und dem GAK 1902. Der Aufsteiger wartet nach wie vor auf einen vollen Erfolg und will gegen die Wiener Austria endlich drei Punkte einfahren. Ob das Vorhaben gelingt, können Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Zeitgleich gastiert Blau-Weiß Linz bei der WSG Tirol. Die Linzer wollen nach der Niederlage letzte Woche wieder zurück zu ihrer starken Form finden. Ob sie damit Erfolg haben, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Ebenfalls zur selben Zeit gastieren die Hartberger beim WAC. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Die Samstagspartien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 16:15 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Peter Stöger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 5. Oktober 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – Grazer AK 1902, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Peter Stöger

Sonntag, 6. Oktober 2024

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Marc Janko & Alfred Tatar

Bild: GEPA