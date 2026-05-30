Meister LASK zieht Kaufoption bei Danek

Meister LASK hat die Kaufoption bei Offensivmann Krystof Danek gezogen.

Wie die Linzer am Samstag mitteilten, unterzeichnete der 23-jährige Tscheche einen Vertrag bis Sommer 2029.

Der zweifache tschechische Teamkicker war im Winter der Vorsaison von Sparta Prag ausgeliehen worden, in 46 Pflichtspielen für den LASK gelangen ihm drei Tore und sieben Assists.

Zuvor hatten die Athletiker bereits Innenverteidiger Joao Tornich fix verpflichtet und Alessandro Schöpf vom WAC geholt.