Meister mit Leipzig? Baumgartner: „Können mit Bayern mithalten“

ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner war am Sonntag bei „Talk und Tore“ zugeschaltet. Der Leipzig-Neuzugang sprach u.a. über seine Ambitionen mit seinem neuen Verein:

…über seine Fitness: „Ich habe mit der Mannschaft begonnen, die ersten Minuten im Training zu sammeln. Dann hat der Trainer zu mir gesagt, du bist dabei. Das war eine Riesenfreude. In der Vorbereitung habe ich drei Wochen gefehlt. Da war nicht zu erwarten, dass ich 90 Minuten spiele.“

…über Titelambitionen: „Didi Hamann hat letztes Jahr auf Dortmund getippt. Das war ein guter Tipp. Da hat ganz wenig gefehlt. Das hätten vor der Saison nicht viele gedacht. Wir schauen mal. Wir können mit der besten Mannschaft Deutschlands mithalten, wenn wir einen guten Tag haben. Es gibt so viel Qualität in der Bundesliga. Wenn du nicht an deinem Limit spielst, verlierst du. Um oben anzugreifen, müssen wir sehr viel richtig machen. Es gibt auch noch ein paar andere Mannschaften, die neben den Bayern spannend sind. Wir werden sehen, wie gut wir wirklich sind.“

…über das österreichische Trio (Seiwald, Schlager, Baumgartner) bei RB Leipzig: „Es kann ein Vorteil werden. Die Frage ist, wie oft wir zu dritt auf dem Platz stehen. Wir werden alles versuchen, damit das so oft wie möglich funktioniert und dann kann das Nationalteam sehr davon profitieren. Das hat man bei der Bayern-Achse im deutschen Nationalteam immer gesehen.“

Bild: Imago