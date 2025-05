Meister Oberwart gewinnt Final-Auftakt gegen Dragonz klar

Die favorisierten Oberwart Gunners haben Spiel eins im burgenländischen Duell um die Basketball-Meisterkrone klar für sich entschieden.

Der Titelverteidiger gewann das Heimspiel gegen die Nord Dragonz aus Eisenstadt am Sonntag 81:63 (52:30) und ging in der „best of five“-Finalserie der Superliga mit 1:0 in Führung. Der Liga-„MVP“ Robert Allen war mit 20 Punkten und 13 Rebounds der beste Mann bei den Siegern. Bei den Dragonz kam Peter Turay auf 14 Zähler.

Das zweite Spiel ist am Freitag in Eisenstadt angesetzt. Oberwart bleibt im Play-off weiter ungeschlagen, die Gunners haben den vierten Meistertitel im Visier. Für die Nord Dragonz ist es in ihrer dritten Saison im Basketball-Oberhaus das Debüt in einem Finale. Die bis zur Halbzeit defensiv zu nachlässigen Eisenstädter verloren Jalen Green mit einer Knieverletzung.

(APA)/Bild: GEPA