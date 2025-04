Meister Oberwart und Gmunden erste Teams im Halbfinale

Mit ihren Heimfans im Rücken haben Meister Oberwart und Gmunden den Viertelfinal-„sweep“ perfektgemacht und als erste Teams den Sprung ins Halbfinale der Basketball-Superliga der Männer geschafft.

Die Gunners setzten sich am Ostermontag gegen Kapfenberg nach zwei Verlängerungen mit 90:84 durch, Gmunden behielt über UBSC Graz mit 76:71 die Oberhand. Gedulden müssen sich hingegen Eisenstadt und Traiskirchen, die ihre Serien aber immer noch mit 2:1 anführen.

Oberwart tat sich nach zwei souveränen Auftritten im dritten Anlauf gegen Kapfenberg diesmal schwer. Dank eines starken Finishs schafften es die Gunners in die erste Verlängerung, erst im zweiten „Nachsitzen“ klappte es schließlich mit dem Sieg. Abzuwarten bleibt, wer sich zum Halbfinalkonkurrenten Oberwarts aufschwingt. Bei der 76:84-Auswärtsniederlage in Klosterneuburg vergab Traiskirchen den ersten „Matchball“, den die Lions nun am Donnerstag (19.00 Uhr) vor eigenen Fans verwerten wollen.

Gmunden lief gegen Graz zum Ende hin Gefahr, den Sieg aus der Hand zu geben, holte sich mit drei finalen Freiwürfen aber doch noch den Erfolg. Zum 13. Mal in ihrer Play-off-Historie kamen die Schwäne damit makellos weiter. Kommender Gegner ist der Gewinner des Duells zwischen Wels und Eisenstadt. Deren Serie geht am Donnerstag (19.00) im Burgenland in ein viertes Spiel. Am Montag behielten die Oberösterreicher mit dem Rücken zur Wand gegen den Play-off-Debütanten zuhause mit 78:67 klar die Oberhand.

(APA)/Bild: GEPA