Meister ohne Torschützenkönig? Bundesliga droht Minusrekord

Sturm Graz und der Wolfsberger AC liefern sich einen heißen Kampf um den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga. Dass die beiden Teams mit 64 Treffern auf Seiten der Steirer und 58 im Falle der Kärntner die meisten Tore erzielt haben, verwundert wenig. Sehr wohl allerdings die Tatsache, dass an der Spitze der Torschützenliste kein Akteur der beiden Liga-Topteams zu finden ist.

Das wird allmählich zum Trend, zum dritten Mal in Folge könnte die Torjägerkrone an einen Nicht-Meister-Spieler gehen. Vergangene Saison holte sich Karim Konate von Vizemeister Salzburg mit 20 Treffern die Krone, ein Jahr davor erzielte Rapid-Angreifer Guido Burgstaller 21 Saisontore.

In der laufenden Saison hat mit dem mittlerweile eingebürgerten Ronivaldoa usgerechnet ein Spieler von Blau-Weiß Linz und damit dem aktuell schwächsten Klub der Meistergruppe mit 14 Toren die Nase vorne. Zumindest im Kreise der Verfolger befindet sich mit Sturms Otar Kiteishvili, der wie Maximilian Entrup (LASK) und Patrik Mijic (Hartberg) zwölfmal getroffen hat, ein Spieler vom Tabellenführer.

Dass die Grazer in dieser Wertung nicht besser dastehen, hat einen Grund. Topstürmer Mika Biereth würde die Wertung mit hoher Wahrscheinlichkeit anführen, wäre er nach elf Toren in 16 Spielen im Winter nicht dem Ruf des Ligue-1-Spitzenteams AS Monaco gefolgt.

Zukic treffsicherster WAC-Kicker

Bei den Wolfsbergern fällt dieses Argument weg. Sieben Spieler haben öfter getroffen als mit Dejan Zukic (10) jener WAC-Kicker mit den meisten Toren. Dass gleich dahinter mit Thierno Ballo (9) und Erik Kojzek (8) Clubkollegen folgen, zeigt, dass die Last des Toreschießens im Lavanttal auf mehrere Schultern verteilt wird.

Bei Sturm ist das ähnlich, von den aktuell noch Aktiven liegt neben Kiteishvili noch William Böving (10) im Spitzenfeld. Insgesamt 17 Sturm-Spieler haben sich in die Schützenliste eingetragen, nur beim LASK (19) waren es mehr. Für den WAC trafen 16 verschiedene Kicker.

Blickt man auf die vergangenen 25 Saisonen zurück, so stellte 14 Mal das Meisterteam auch den Schützenkönig, 11 Mal nicht. Letzteres traf auch auf die Titel von Sturm zu. 2011 landete Roman Kienast (19) hinter Austria-Stürmer Roland Linz (21), vergangene Saison konnte sogar kein Grazer Kicker eine zweistellige Trefferzahl vorweisen. Elf Spieler der Liga hatten öfter getroffen als Kiteishvili (9). Die Krone ging an Salzburgs Karim Konate (20).

Mario Haas war 1998 und 1999 Zweiter

Sturm war zuvor auch schon 1998 und 1999 Meister, da musste Mario Haas (jeweils 17) als Teil des magischen Sturm-Dreiecks mit Ivica Vastic und Hannes Reinmayr einerseits Geir Frigard (LASK/1998/23), andererseits Edi Glieder (Salzburg/1999/22) den Vortritt lassen. Kein Sturm-Torschützenkönig könnte also ein gutes Omen für die Grazer sein, die in der Merkur Arena (42) fast doppelt so viele Tore wie auswärts (22) geschossen haben.

Für den WAC, bei dem zwischen Heimstätte (30) und Fremde (28) kaum ein Unterschied erkennbar ist, gibt es keine Vergleichsmöglichkeit. Die erst seit 2012 im Oberhaus vertretenen Kärntner haben mit Rang drei 2019 und 2020 ihre besten Platzierungen stehen, sie peilen ihren Premierentitel an.

Torschützenkönig-Minuswert möglich

WAC-Torschützenkönig gab es mit Shon Weissman 2020 bisher nur einen. Von der Marke des Israeli (30) ist Ronivaldo, dessen Bedeutung für die Linzer enorm ist, wenn man bedenkt, dass kein anderer Kollege mehr als drei Tore geschossen hat, diesmal meilenweit entfernt.

Sollte der gebürtige Brasilianer nicht mehr treffen und an der Spitze bleiben, wären es die wenigsten Tore für einen Schützenkönig seit 2012, wo die Salzburger Jakob Jantscher und Stefan Maierhofer ebenfalls 14 Mal getroffen hatten. Das ist auch der Minuswert, den es mit 1994 nur ein weiteres Mal gegeben hat – damals erzielten Heimo Pfeifenberger und der Kroate Nikola Jurcevic ebenfalls beide 14 Saisontreffer für den SV Salzburg.

Die meisten Tore in einer Saison erzielte Hans Krankl 1977/78 mit 41 Treffern in 36 Spielen, in der jüngeren Vergangenheit kam ihm Marc Janko mit 39 (2008/09) nahe. Neu ist in dieser Saison, dass Treffer im Europacup-Playoff der Liga um den letzten internationalen Startplatz nicht mehr für die Wertung berücksichtigt werden. Damit wurde für Fairness im Sinne aller Spieler gesorgt.

(APA)/Bild: GEPA