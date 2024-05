Meisterfeier in Graz oder Salzburg? So plant die Bundesliga

Erstmals seit 13 Jahren wird der Meisterkampf wieder mit einem Fernduell in der letzten Runde entschieden: Im Jahr 2011 ging ebenfalls Sturm Graz als Tabellenführer in das letzte Spiel – damals zwei Punkte vor der Wiener Austria und drei Punkte vor Red Bull Salzburg, die sich in der letzten Runde im direkten Duell gegenüberstanden.

Dieses Mal gehen die Grazer mit zwei Punkten Vorsprung auf Salzburg in die letzte Runde. Da die Salzburger im direkten Vergleich gegen die Grazer (der bei Punktegleichstand zu tragen kommen würde) die Nase vorne haben, ergibt sich folgende sportliche Ausgangssituation:

Sturm wird Meister: bei einem Sieg gegen Austria Klagenfurt oder wenn Salzburg gegen den LASK nicht gewinnt.

Salzburg wird Meister: bei einem Sieg gegen den LASK, wenn gleichzeitig Sturm gegen Austria Klagenfurt nicht gewinnt.

Ausgehend von diesen beiden Szenarien steht die Bundesliga bei beiden Spielen für die Übergabe des Meistertellers bereit. In beiden Stadien sind komplett idente Original-Exemplare des Tellers vorbereitet. In Graz würde Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer den Meisterteller übergeben, in Salzburg steht Spielbetriebsvorstand David Reisenauer bereit.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Dass die Meisterfrage in der letzten Runde entschieden wird, ist von Seiten der Liga und für alle Fußballs natürlich das absolute Wunschszenario. Wir freuen uns, dass sich erstmals seit 13 Jahren wieder ein derartig spannendes Rennen bis in die letzte Runde zuspitzt. Dieser Showdown ist unserer Jubiläumssaison mehr als nur würdig und wir freuen uns auf Sonntag!“

Wissenswertes zur Meisterfeier:

In beiden Stadien stehen idente Setups bereit: Die Meisterbühne ist rund 20 Quadratmeter groß und drei Meter hoch, zudem gibt es zwei XXL-Konfetti-Kanonen, die rund 12 Kilogramm Konfetti in den Farben des Meisterklubs bis zu 25 Meter in die Höhe blasen und ca. 150 Stück 10 Meter lange Streamer (Papierschlangen) vom Himmel regnen lassen.

Passend zum 50 Jahre-Jubiläum der Bundesliga werden zudem der 50-Jahre-Retroball sowie die bisherigen Meisterteller der Bundesliga-Geschichte als grafische Elemente am Weg zur Meisterbühne zum Einsatz kommen. In Graz würde anlässlich der Jubiläumssaison zudem Mario Haas als Mitglied des Bundesliga-Legendenklubs und Rekordspieler und Rekordtorschütze der Grazer bei der Medaillenübergabe dabei sein.

Wissenswertes zum Meisterteller:

In den ersten zwei Saisonen nach der Gründung der Liga wurde dem Meister jeweils eine eigene viereckige Meistertafel für die jeweilige Saison verliehen, 1977 wurde der goldfarbene Meisterteller als Wandertrophäe eingeführt, an dessen Rand alle bisherigen Meister verewigt wurden. Das Ursprungsexemplar wurde fast 40 Jahre lang vergeben, nur kleinere Details wie die rot-weiß-rote „Bogen-Verzierung“ wurden im Laufe dieser Zeit geändert. Seit 2015 kommt der aktuelle Teller zum Einsatz, das Design wurde damals in einer Fanwahl bestimmt.

Materieller Wert des Tellers: 18.000 Euro

Material: Messing (poliert und matt)

Durchmesser: 65 Zentimeter

Gewicht: 11,5 Kilogramm

