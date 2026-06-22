„Meisterleistung der Nummer 10“ – Presse huldigt Messi nach Österreich-Match

Das ÖFB-Team hat am Montag bei der WM eine 0:2-Pleite gegen Titelverteidiger Argentinien kassiert. Die Tore im Dallas Stadium erzielte Superstar Lionel Messi (38., 95.).

Nach dem Match verneigt sich die internationale Presse vor dem Altmeister, der nun mit 18 Treffern bester Torschütze der WM-Geschichte ist.

Die Pressestimmen im Überblick

Argentinien:

La Nacion: „Eine weitere Meisterleistung der Nummer 10. Lionel Messi war der Star des Nachmittags: Er erzielte beide Tore, machte seinen verschossenen Elfmeter vom Beginn des Spiels vergessen und schrieb erneut Geschichte, indem er als erster Spieler 18 Tore bei Weltmeisterschaften erzielte.“

Clarin: „Lionel Messi schrieb erneut Geschichte. Als Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026 dringend eine Machtdemonstration brauchte, übernahm der Kapitän die Verantwortung, entschied das Spiel, sicherte die Qualifikation und schrieb ein weiteres goldenes Kapitel seiner Karriere.“

Ole: „Unglaublich, Messi: Das bleibende Vermächtnis des Besten aller Zeiten, nur wenige Stunden vor seinem 39. Geburtstag.“

England:

The Times: „Lionel Messi zerreißt die Rekordbücher.“

Guardian: „Der unaufhaltsame Messi bricht den WM-Torrekord. Es musste Lionel Messi sein, es musste an diesem Tag sein und vielleicht musste es sogar in Dallas sein. (…) Ein erster Goldener Schuh wäre kein schlechtes Geschenk für eine Ikone, die am Mittwoch 39 Jahre alt wird.“

Frankreich:

L’Equipe: „Ein historischer Messi sichert Argentinien das Weiterkommen. Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Lionel Messi keine Zeit zu verlieren, und der argentinische Kapitän klärte die Frage des WM-Torrekords im Handumdrehen.“

Le Figaro: „Messi verschiebt die Grenzen. Wie weit wird er noch kommen? Nach seinem fulminanten Hattrick gegen Algerien untermauerte Lionel Messi mit einem Doppelpack gegen Österreich seinen Legendenstatus im Fußball.“

Italien:

Gazzetta dello Sport: „Messi hört nicht auf: Er kommt auf 18 Treffer und setzt sich von Klose ab. Messi ist das unangefochtene Licht dieses soliden, kompakten, wenn auch nicht allzu spektakulären Argentiniens – abgesehen vom Kapitän selbst. Am Mittwoch wird die „10“ ihren 39. Geburtstag feiern, aber er läuft wie ein Junger. Am Ende gehen sogar die Österreicher zu ihm, um ihn zu umarmen.“

La Repubblica: „Unglaublicher, unaufhaltsamer Messi. Er schreibt Geschichte, wieder einmal.“

Spanien:

As: „Messi, Legende unter Legenden, ein Mythos unter Mythen.“

Marca: „Wieder er. Wieder die ’10‘. Wieder Lionel Messi. Was dieser Junge leistet, ist erstaunlich.“

Schweiz: