Meixner gewinnt PWHL-Duell gegen Schafzahl

Im fünften Anlauf hat Anna Meixner in der Professional Women’s Hockey League (PWHL) erstmals das Duell mit ihrer ÖEHV-Teamkollegin Theresa Schafzahl gewonnen.

Die österreichische Teamkapitänin siegte am Samstag in der nordamerikanischen Frauen-Profi-Eishockeyliga mit Ottawa Charge gegen Schafzahl und Boston Fleet auf neutralem Boden in St. Louis/Missouri 2:1. Nach frühem 0:1-Rückstand (9.) war Tereza Vanisova mit einem Doppelpack in der 57. Minute Matchwinnerin.

Das sechste und letzte Saisonduell der beiden Teams steigt am Mittwoch in Lowell.

(APA)

Bild: Imago