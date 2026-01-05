Melzer beruft Quintett in vorläufigen ÖTV-Kader für Davis Cup

Jürgen Melzer hat einen vorläufigen Kader für das Auswärtsduell mit Japan am 6. und 7. Februar nominiert.

Filip Misolic, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lucas Miedler und Alexander Erler scheinen in der Liste auf, die der ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän der ITF übermittelt hat. „Es ist eine vorläufige Nominierung. Heuer sind noch keine Matches gespielt worden. Deshalb warte ich die Australian Open ab und treffe danach die endgültige Entscheidung“, erklärte Melzer.

(APA) / Bild: GEPA