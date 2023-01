Memphis und Denver setzen Siegesserien fort

Die Memphis Grizzlies haben ihren Erfolgslauf in der NBA fortgesetzt. Das Team aus Tennessee bezwang die Cleveland Cavaliers am Mittwoch zu Hause auf dramatische Manier mit 115:114 und stellte mit dem elften Sieg in Serie einen Clubrekord ein. Den entscheidenden Korb erzielte der Neuseeländer Steven Adams 16 Sekunden vor Schluss mit einem Tip-in nach einem Fehlversuch von Überflieger Ja Morant, der auf 24 Punkte kam.

Die Denver Nuggets behaupteten ihre Führung in der Western Conference mit dem achten Sieg in Folge, einem 122:118 gegen die Minnesota Timberwolves. Topstar Nikola Jokic erzielte mit 31 Punkten, 13 Assists und elf Rebounds bereits sein 14. Triple-Double der Saison. Der 27-jährige Serbe hat mit 3.686 Assists im Nuggets-Dress nun außerdem mehr Vorlagen geliefert als jeder Spieler vor ihm. Denver hat bei je 13 Niederlagen weiterhin einen Sieg mehr auf dem Konto als Verfolger Memphis.

Die Los Angeles Lakers können davon nur träumen. Dem Starensemble nützte bei der 111:116-Heimniederlage gegen die Sacramento Kings auch eine neuerlich starke Vorstellung von LeBron James nichts. Die Lakers verloren zum vierten Mal in den vergangenen fünf Partien und müssen um den Play-off-Einzug bangen.

(APA)/Bild: Imago