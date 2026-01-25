Mensik zieht zurück: Djokovic kampflos im Viertelfinale

Novak Djokovic hat bei den Australian Open in Melbourne kampflos das Viertelfinale erreicht. Der Rekordchampion aus Serbien profitierte von der Absage seines tschechischen Gegners Jakub Mensik. Am Tag vor der Partie zog der 20-Jährige zurück.

Der Veranstalter verkündete den Rückzug Mensiks am Sonntag bei X. In dem Statement wurde eine „Verletzung der Bauchmuskulatur“ als Begründung angegeben. Diese habe sich in seinen bisherigen Matches „immer weiter verschlimmert“, sagte Mensik. Das Achtelfinale war ursprünglich für den Montagabend (Ortszeit) angesetzt gewesen.

Djokovic, der bislang in Melbourne zehn Mal triumphiert hat, jagt weiter seinen 25. Grand-Slam-Titel. Im Viertelfinale trifft er auf Lorenzo Musetti (Italien) oder Taylor Fritz (USA).

(SID)/Bild: Imago