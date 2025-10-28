Markus Schopp war nicht nur während seiner Zeit als Trainer des TSV Hartberg die Förderung junger Spieler ein großes Anliegen. In der neuen Folge von „DAB | Der Audiobeweis“ fordert der Ex-LASK-Trainer Anpassungen bei der Entwicklung junger Spieler.

„Ich habe viele Jahre in der Akademie und im Amateurbereich verbracht und dort viel mit jungen Spielern zu tun gehabt. Ich habe dort ein Gefühl bekommen für die Prozesse der jungen Spieler und wie unterschiedlich Entwicklungsphasen beschrieben werden. Als ich in Hartberg die Chance bekommen habe, auf sehr hohem Niveau zu arbeiten, war es auch klar, dass der Verein in erster Linie auf Potentialspieler zurückgreifen muss und Spieler, die vielleicht bei größeren Vereinen nicht die Möglichkeiten gehabt haben, dort Fuß zu fassen“, sieht Schopp hierbei Vorteile der Arbeit bei „kleineren“ Vereinen.

Dank solcher Einsatzzeiten würden sich talentierte Spieler besser entwicklen als unter dem großem Konkurrenzdruck anderer Vereine: „Man muss ihnen Vertrauen geben und das ist alles sehr wichtig für die Entwicklung eines jungen Spielers. Aus diesem Grund war für mich klar, dass ich in dieser Richtung sehr unterstützend da sein und ihnen auch helfen möchte, wohl wissend, dass es halt auch immer wieder die Phasen gibt, wo du resultatmäßig nicht so performst, aber die Entwicklung passt. Das ist selbstverständlich bei einem Verein wie Hartberg leichter gewesen als beim LASK oder in Barnsley.“

Schopp: „Haben in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht“

In aktuellen Trends der Förderung sieht Schopp allerdings auch Schwierigkeiten: „Es war einfach dieses große Geschäftsmodell, junge Spieler zu entdecken, entwickeln und nachher teuer zu verkaufen. Es ist interessant zu beobachten, wie sich in diesen Umständen die österreichischen Spieler entwickeln. Das ist sicher ein Thema, das wir in Österreich haben, wo wir in Zukunft sehr vermehrt drauf eingehen müssen. Wir müssen schauen, dass wir wieder die Mentalitätsspieler entwickeln und Spieler, die nicht beim ersten Widerstand wieder für sich entscheiden, einen leichteren Weg zu gehen.“

Aus diesem Grund fordert Schopp ein Umdenken und appelliert auch an die jungen Spieler: „Da ist eine Generation da, wo ich der Meinung bin, dass wir in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht haben und ein bisschen nachjustieren müssen. Wenn uns das gelingt, dann bin ich der Meinung, dass die Nationalmannschaft in Zukunft wieder einen noch besseren Output in Zukunft bekommen wird und die Vereine über den österreichischen Entwicklungsweg mehr Spieler in die Position bringen werden, nicht nur Bundesliga zu spielen, sondern auch über die Bundesliga den Sprung ins Ausland zu schaffen.“

