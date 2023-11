Menzel über Höhenflug von Klagenfurt: „Ist schon erstaunlich“

Goalie Phillip Menzel und Austria Klagenfurt befinden sich aktuell im Höhenflug. In der 207. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis sprach der 25-Jährige über die aktuellen Leistungen seiner Mannschaft und die Ambitionen der Austria für den Rest der laufenden Saison.

„Wenn man sieht, was wir gerade an Spielern zur Verfügung haben, dann ist es schon erstaunlich. Aber wir wissen, was wir können. Das zeigt einfach, was wir für eine geile Mannschaft sind“, so Menzel über die Leistungen der Klagenfurter in der laufenden Saison. In der ADMIRAL Bundesliga hält das Team von Trainer Peter Pacult bei 21 Punkten und steht damit auf Tabellenrang vier.

Die Gründe für die überzeugenden Auftritte sieht der Keeper vor allem in der starken Defensive: „Wir haben recht wenig Gegentore bekommen. Bei den Gegentoren am Anfang der Saison, da waren wir noch nicht so ganz eingespielt, warum auch immer. Mittlerweile verteidigen wir ganz gut. Es sind aber nicht nur die drei, die vor mir sind. Da gehört die ganze Mannschaft dazu. Wie wir die Räume zu machen, das machen wir schon sehr gut.“

Ziel Meistergruppe?

Über die Chancen der Austria auf die Meistergruppe gibt sich Menzel – wie alle anderen im Verein – weiter zurückhaltend: „Wenn man sieht, dass unser Etat gekürzt wurde und wir eigentlich keine Neuzugänge hatten, muss es immer noch unser Ziel sein, so früh wie möglich den Klassenerhalt zu fixieren. Wir sind jetzt auch erst im dritten Jahr in der Bundesliga. Da muss sich noch was entwickeln, auch drumherum im Verein.“

Aufgrund der starken Leistungen will der 25-Jährige aber auch nach oben schauen, sollte die Qualifikation für die Meistergruppe gelingen: „Wenn wir wieder oben reinrutschen, werden wir nicht sagen, dass wir unbedingt Sechster werden wollen. Das ist natürlich auch klar. Wenn wir so weiter machen, haben wir bessere Chancen als letztes Jahr, vielleicht auf den dritten, vierten oder fünften Platz zu rutschen.“

