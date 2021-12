Mercedes-Proteste abgewiesen – Verstappen bleibt Weltmeister

via

via Sky Sport Austria

Eine beispiellose Formel-1-Saison bekommt einen beispiellosen Schlussakt – nach einer Ehrenrunde am Grünen Tisch heißt der neue Weltmeister aber noch immer Max Verstappen. Die beiden Proteste von Lewis Hamiltons Mercedes-Team nach dem Finale in Abu Dhabi wurden am Sonntagabend von den Rennkommissaren abgewiesen.

Red-Bull-Pilot Verstappen bleibt damit Sieger des Rennens, entthront Hamilton und verhindert damit auch, dass dieser mit dem achten Titel zum alleinigen Rekordweltmeister vor Michael Schumacher aufsteigt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Mercedes hatte versucht, das Rennergebnis in Abu Dhabi wegen zweier mutmaßlicher Verstöße gegen das Sportliche Reglement des Automobil-Weltverbandes FIA anzufechten. Das Team könnte nun aber noch einmal Berufung einlegen.

Am Sonntag ging es in beiden Protesten um die entscheidende Safety-Car-Phase in den letzten Runden. Die erste Beschwerde: Kein Fahrer darf ein anderes Auto überholen, solange das Safety Car das Feld anführt. Vor dem Restart hatte Verstappen allerdings beschleunigt und sich zeitweilig neben den vorausfahrenden Hamilton gesetzt.

VIDEO: Der Moment, in dem Verstappen erfuhr, dass die Proteste zurückgewiesen wurden

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sky Sports (@skysports)

Dieser Protest wurde zuerst abgewiesen. „Obwohl Verstappen sich für einen sehr kurzen Zeitraum leicht vor Hamilton bewegte, als beide beschleunigten und bremsten, bewegte er sich wieder nach hinten und nicht nach vorne, als die Safety-Car-Phase endete“, begründeten die Stewards ihr Urteil.

Die strittigen Szenen im Video

Zudem protestierte Mercedes dagegen, dass vor dem Ende der Safety-Car-Phase fünf überrundete Rennwagen zwischen Hamilton und Verstappen das Safety Car überholen durften, sodass der Weg für Verstappens dann erfolgreichen Angriff frei war. Die überrundeten Boliden hinter dem Niederländer durften dagegen nicht mehr überholen. Zudem ging das Safety Car gleich nach den „Entrundungen“ von der Strecke, anstatt dem Reglement folgend eine weitere Runde zu drehen.

Hierzu stellten die Stewards fest, dass Renndirektor Michael Masi laut Reglement befugt ist, das Safety Car zu kontrollieren, dazu gehören dessen Einsatz und Abzug. Eine nachträgliche Verkürzung der Renndauer, wie von Mercedes angeregt, sei zudem ein nicht angemessener Eingriff.

(SID)

Artikelbild: Imago