Mercedes setzt erstmals eine Frau hinter sein F1-Steuer

Was für ein Moment für Doriane Pin. Die 22-jährige Französin wird als erste Frau ein F1-Auto von Mercedes auf der Strecke testen.

Pin hat im vergangenen Jahr die F1 Academy, die Talentschmiede für weibliche Piloten, gewonnen und erfüllt sich nun einen Traum.

„Heute ist ein sehr spezieller Tag. Ich werde heute das erste Mal ein Formel-1-Auto in Silverstone fahren. Ich freue mich sehr darauf – das wird ein großer Tag“, sagt die Rennfahrerin in einem Video, das sie auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht hat: „Davon habe ich lange geträumt. Ich werde jede Sekunde genießen.“

A milestone moment for @DorianePin 🖤🩶 Getting behind the wheel of an F1 car for the first time 😤 pic.twitter.com/g0Sf1V6zxK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 18, 2026

Am Samstag ist Pin als erste Frau in einem F1-Test für Mercedes unterwegs. In Silverstone dreht sie im W12 aus der Saison 2021 ihre Runden.

2023 letztmals eine Frau im F1-Auto

Letztmals saß im Jahr 2023 mit Jessica Hawkins eine Frau hinter dem Steuer eines Formel-1-Boliden. Damals war es ein Test für Aston Martin – genauso wie bei Tatiana Calderon in 2018 für Sauber.

2014 war Susie Wolff – Managing Director der F1 Academy, Mercedes-Botschafterin und Ehefrau von Mercedes-Teamchef Toto Wolff – als bisher letzte Frau an einem Grand-Prix-Wochenende der Königsklasse im Einsatz. Sie absolvierte einst sogar Trainingsfahrten an einem Freitag vor dem Rennen.

(sport.sky.de) / Bild: Imago