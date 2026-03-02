Messi-Doppelpack: Inter Miami gelingt erster Saisonsieg

Zur Pause hatte Inter nach Gegentreffern von Marco Pasalic (18.) und Martin Ojeda (24.) noch 0:2 zurückgelegen. Doch Miami startete angetrieben vom achtmaligen Weltfußballer eine Aufholjagd. Mateo Silvetti (49.) und Messi (57.) glichen aus. Für den Weltmeister von 2022 war es das erste Saisontor, der Argentinier erzielte damit nun das 22. Jahr in Folge mindestens einen Treffer.

Telasco Segovia (85.) nach Vorlage von Messi und der Maestro persönlich mit einem Freistoß aus 30 Metern (90.) sicherten dem Team von Trainer Javier Mascherano schließlich den ersten Dreier. Die Auftaktpartie der MLS hatte Miami 0:3 gegen Los Angeles FC verloren.

(SID)/Bild: Imago