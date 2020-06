Messi fehlt erneut im Barca-Training

via

Lionel Messi plagt sich eine Woche vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der spanischen Fußball-Meisterschaft mit einer Verletzung. Der Star des FC Barcelona ließ am Freitag wie zwei Tage davor das Training aus. Messi laboriere an einer leichten Muskelzerrung im rechten Oberschenkel, gab der Tabellenführer bekannt. Es werde kein Risiko genommen.

Barcelona steht seit Montag im Mannschaftstraining. LaLiga soll nach der Corona-Pause am kommenden Donnerstag starten. Barcelona trifft am Samstag, den 13. Juni, auswärts auf Real Mallorca. Die Katalanen führen die Tabelle zwei Zähler vor Real Madrid an, elf Runden sind noch zu spielen.

