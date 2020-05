Messi, Ronaldo, Pirlo und Co. – Wer ist der beste Freistoßschütze?

Welcher Spieler konnte seit der Saison 2006/07 in den Top 5-Ligen Europas die meisten direkten Freistoßtore erzielen? Messi? Ronaldo? Oder doch jemand ganz anderes? Sky Sport Austria gibt die Antworten.

Wir schreiben den 15. Juni 2018 in Sotschi. Eines der spannendsten Spiele steht bereits am zweiten Tag der Weltmeisterschaft auf dem Programm: Portugal gegen Spanien. Zwei Ronaldo-Tore werden von den Spaniern jeweils ausgeglichen, die in der 58. Minute durch Diego Costa sogar mit 3:2 in Führung gehen. Doch dann passiert es.

CR7 kalt wie Eis

Ein Foul in der 86. Minute kurz vor dem Sechzehner der Furia Roja. Und wer tritt zum Freistoß an? Natürlich – Cristiano Ronaldo, wer auch sonst. Der Portugiese macht fünf Schritte nach hinten, dann einen zur Seite. Er atmet tief durch, dann wird der Ball freigegeben. Ronaldo macht vier schnelle Schritte, tritt den Ball und zirkelt ihn mit der Innenseite über die Mauer ins Kreuzeck. Portugal verliert das Spiel doch nicht! Dank eines eiskalten Cristiano Ronaldo.

Dass der 35-Jährige nicht nur im Nationaltrikot Freistöße ins Tor zimmern kann, stellt er seit Jahren regelmäßig unter Beweis. Doch neben CR7 und Lionel Messi gibt es noch viele andere Spieler, die das Leder per Freistoß ins Tor zirkeln können.

Von welchen Spielern die Rede ist und wer nun am Ende die meisten Ligatore per direktem Freistoß seit detaillierter Datenerfassung 2006/07 erzielen konnte, seht ihr in der Bildergalerie.

