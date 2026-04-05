Messi und Suarez treffen bei Stadioneröffnung von Inter Miami

Lionel Messi und Luis Suarez haben am Samstag (Ortszeit) bei der Stadioneröffnung ihres Fußball-MLS-Clubs Inter Miami getroffen.

Die Ex-Barcelona-Stars erzielten beim 2:2 gegen Austin FC jeweils den Ausgleich. Im neuen Nu Stadium nahe von Miamis Flughafen finden 26.700 Fans Platz. Bisher hatte der Verein seine Heimspiele in Fort Lauderdale ausgetragen. Einen Torerfolg gab es auch für Hannes Wolf – der Steirer scorte beim Heim-1:1 seines Clubs New York City FC gegen St. Louis.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA) / Foto: IMAGO