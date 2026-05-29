Mexikos Präsidentin schenkt Ticket für WM-Eröffnungsspiel her

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hat ihre Eintrittskarte für das Eröffnungsspiel der Fußball-WM am 11. Juni in Mexiko-Stadt an eine fußballbegeisterte indigene Frau verschenkt.

Die 21-Jährige erhielt das begehrte Ticket Nr. 00001 für Reihe 1, Platz 1. Sheinbaum hatte angekündigt, beim WM-Anpfiff im Aztekenstadion nicht persönlich dabei zu sein, sondern sich die Eröffnungsfeier und das Spiel Mexiko – Südafrika bei einem Public Viewing auf dem Zócalo-Platz anzusehen.

Die Indigene Yolett Cervantes Cuaquehua aus dem östlichen Bundesstaat Veracruz war die Siegerin eines Wettbewerbs mit mehr als tausend Teilnehmerinnen. Dabei sollten junge Frauen in einem Video ihr Talent im Umgang mit dem Ball zeigen. Barfuß und in traditioneller Kleidung stellte die Siegerin ihre Fähigkeiten auch auf der Pressekonferenz der Präsidentin zur Schau, nachdem sie den Preis erhalten hatte.

„Es ist sehr spannend, sich die Videos all der jungen Mädchen anzusehen“, sagte Sheinbaum. Die Siegerin werde nicht nur sie, sondern ganz Mexiko bei der Eröffnungsfeier vertreten. Insgesamt wurden vier Eintrittskarten verschenkt. Zwei davon waren für das Eröffnungsspiel, die anderen für Spiele in den beiden weiteren mexikanischen Austragungsorten Monterrey und Guadalajara.

(APA) / Bild: Imago