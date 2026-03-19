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Tagger geht in die zweite Runde
Tennis

Miami Open: Das Auftaktspiel von Lilli Tagger HEUTE LIVE & exklusiv bei Sky!

Österreich ist heute im Hauptfeld der Miami Open vertreten. Das vielversprechende Tennistalent Lilli Tagger startet nach Indian Wells in ihr zweites Masters. Zum Auftakt trifft die 18‑Jährige auf die Deutsche Ella Seidel. Das Erstrundenmatch ist im dritten Spiel nach 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1 zu sehen.

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(Red.)

Beitragsbild: Imago.