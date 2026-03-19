Lilli Tagger trifft im österreichisch-deutschen Duell auf Ella Seidel – im dritten Spiel nach 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1

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Österreich ist heute im Hauptfeld der Miami Open vertreten. Das vielversprechende Tennistalent Lilli Tagger startet nach Indian Wells in ihr zweites Masters. Zum Auftakt trifft die 18‑Jährige auf die Deutsche Ella Seidel. Das Erstrundenmatch ist im dritten Spiel nach 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 1 zu sehen.

(Red.)

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