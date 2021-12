Michael Liendl: „Es war ein Qualitätsunterschied auf allen Ebenen“

Robin Dutt: „Wenn wir Fehler gemacht haben, sind wir nicht nervös geworden.“

Wien, 5. Dezember 2021 – RZ Pellets WAC gewinnt gegen CASHPOINT SCR Altach mit 3:0. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 17. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.



RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach, 3:0 (1:0)

Schiedsrichter: Stefan Ebner



Robin Dutt (Trainer WAC)

…über die Partie: „Am Anfang haben wir gegen eine sehr lauffreudige Altacher Mannschaft gespielt. Wir mussten zuerst ein paar Grundarbeiten erledigen, bis wir in unser Spiel gefunden haben.“



…was heute funktioniert hat: „Wir sind heute sehr geschlossen aufgetreten. Wir hatten eine sehr gute Körpersprache. In der Druckphase von Altach sind wir nicht nervös geworden. Wenn wir Fehler gemacht haben, sind wir nicht nervös geworden. Also man hat schon eine große Geschlossenheit gesehen auf dem Platz und auch neben dem Platz.“



Michael Liendl (WAC)

…über die Partie: „Wir waren über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft. Es war sicher ein Qualitätsunterschied auf allen Ebenen. Wir haben es dann gut ausgenutzt und gehen auch als verdienter Sieger vom Platz.“



…über die Tabelle: „Ob wir über dem Strich bleiben oder nicht, darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Wir gehen davon aus, dass wir über dem Strich sind. Das haben wir uns auch verdient so wie wir momentan und auch in den letzten Wochen aufgetreten sind. Es ist einfach so, dass wir schwer zu schlagen sind. Dann können wir auch und dürfen wir auch den Anspruch stellen, einer der besten Mannschaften der Liga zu sein. Das funktioniert aber nur, wenn wir alle nach vorne und nach hinten hart arbeiten. Dann sind wir schon richtig gut.“



Alexander Kofler (WAC)

…über die Partie: „Es ist top, dass wir das letzte Heimspiel in diesem Jahr noch mit einem Sieg beenden können. Natürlich auch top, dass wir so früh die 30 Punkte Marke erreicht haben. Wir werden uns aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Wir werden immer weiter Gas geben und schauen, dass wir viele Punkte einhamstern bis zur Teilung.“



Damir Canadi (Trainer SCR Altach)

…über die 5te Niederlage in Folge: „Natürlich bin ich enttäuscht. Nichtsdestotrotz ist das jetzt der falsche Moment auf die Mannschaft hinzuhauen. Ganz im Gegenteil, wir werden versuchen sie aufzurichten, denn wir haben noch ein Spiel in Ried. Die Niederlage geht so in Ordnung. Wir waren aber nicht so schlecht, wie das Ergebnis dann war. Wir waren richtig gut im Spiel, speziell erste Halbzeit. Wir hatten einen guten Start in das Spiel. Wir sind dann aber durch die erste Unachtsamkeit in den Rückstand geraten. Dann haben wir ein bisschen die Ordnung verloren, das ist, was uns immer weh tut. Die Systematik hat dann auch ein wenig darunter gelitten. Wir haben dann dem Gegner die ein oder andere Aktionen einfach angeboten. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr geboten. Mit dem zweiten Tor war es aber dann auch für uns vorbei. Da haben wir überhaupt nicht mehr ins Match gefunden. Das ist dann eher was, was mir weniger gefällt, dass wir dann keine Ordnung halten. Dass wir den Gegner dann so viele Chancen bieten, und das müssen wir uns dann auch selber anrechnen leider.“



…über die Fehler: „Deswegen sind wir auf dem Tabellenplatz, wo wir sind. Das müssen wir schleunigst ändern. Das werden wir offen ansprechen und werden auch versuchen das im Winter durch den ein oder anderen Transfer zu verbessern.“



…über das kommende Transferfenster: „Wir wissen, dass wir die Mannschaft verstärken müssen. Die Mannschaft hat Potenzial. Wir haben sehr viele junge Spieler und wir haben einen großen Umbruch eingeleitet. Das soll aber überhaupt keine Ausrede sein. Wir wissen, wo wir stehen. Es wäre aber jetzt der falsche Ansatz auf die Mannschaft einzudreschen, sondern wir müssen sie aufrichten. Wir stecken da alle gemeinsam drinnen. Es ist eine schwierige Phase für die Mannschaft und auch für uns als Trainerteam. Dem werden wir uns stellen, ich denke dafür habe ich Erfahrung genug.“



Anton Pfeffer (Sky Experte)

…über den WAC: „Was der WAC geleistet hat, das ist schon bemerkenswert. Das 5:1 bei der WSG klammer wir aus. Was sie dann darauffolgend in der Südstadt mit 60% Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte geleistet haben, das hat schon sehr viel Qualität. Das zeigt aber auch eine Handschrift eines Trainers, der sehr ruhig und sehr sachlich agiert und einer ist, auf dem die Mannschaft hört.“



…über Altach: „Das Einfachste, was im Fußball zu bemerken ist, dass man eben Tore schießen muss. Das ist wirklich ein großes Manko dieser Mannschaft. Nuhiu ist dazu geholt worden, aber er ist natürlich in die Jahre gekommen. Von ihm kann man keine Wunderdinge erwarten.

Artikelbild: GEPA