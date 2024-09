Michael Raffl muss mehrere Wochen pausieren

Bitteres Déjà-vu für Eishockey-Legionär Michael Raffl. Wie schon 2022 und 2023 hat sich der 35-jährige Stürmer zu Saisonbeginn der Schweizer National League eine Verletzung zugezogen und muss wochenlang pausieren.

Der Kärntner hat sich am 17. September im ersten Saisonspiel des HC Lausanne eine Beinverletzung zugezogen, nach eingehenden Untersuchungen gab der Club die Ausfallsdauer mit vier bis sechs Wochen an.

Raffl war im Sommer 2022 nach neun Jahren in der nordamerikanischen NHL in die Schweiz gewechselt und hatte sich im ersten Meisterschaftsspiel eine Fußverletzung zugezogen, die ihn zu einer monatelangen Pause gezwungen hatte. Im September des vergangenen Jahres hatte er in einem Vorbereitungsspiel eine schwere Meniskusverletzung erlitten und konnte erst im Jänner in die Saison einsteigen.

(APA) / Artikelbild: Imago