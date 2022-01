Michael Raffls Dallas Stars gegen die Florida Panthers in der Nacht auf Samstag & die Washington Capitals Samstag- und Sonntagabend: Die NHL live bei Sky!

Österreichs Eishockeystar trifft in der Nacht auf Samstag mit seinen Dallas Stars auf die Florida Panthers – ab 01:00 Uhr live

Christoph Stadtler kommentiert am Samstag ab 20:00 Uhr New York Islanders – Washington Capitals live, Olivier Zwartyes am Sonntag Washington Capitals – Vancouver Canucks ebenfalls ab 20:00 Uhr live

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings am Montag ab 19:00 Uhr live

Sky berichtet in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 live aus der besten Eishockey-Liga der Welt: Rund 300 Begegnungen pro Saison live, den Großteil davon exklusiv in Österreich

Alle Sportarten abseits von Fußball bekommen ab sofort eine eigene Heimat auf Sky: Auf dem Instagram Account Sky Sport Austria World gibt’s künftig Highlights, Infos und Videos zu Basketball, Eishockey, Tennis, Golf oder Formel 1

Michael Raffl und die Dallas Stars treffen in der Nacht auf Samstag erneut auf die Florida Panthers. Die Texaner haben gute Erinnerungen an das Duell gegen die Panthers, setzten sie sich doch erst am 7. Jänner in einem wahren Eishockey-Krimi mit 6:5 nach Penaltyschießen durch. Auch Michael Raffl zeigte in der Partie auf und erzielte sein viertes Saisontor. Ob Österreichs Eishockeystar mit seinem Team erneut jubeln kann, ist ab 01:00 Uhr live auf Sky Sport 1 zu sehen.





Die Washington Capitals im Doppelpack am Wochenende

Gleich zweimal sind am kommenden Wochenende die Washington Capitals zu sehen. Sky Kommentator Christoph Stadtler begrüßt die Zuschauer:innen am Samstag ab 20:00 Uhr auf Sky Sport 2 zur besonders attraktiven Sendezeit, wenn die Hauptstädter bei den New York Islanders gastieren.



Tags darauf geht es dann in das Duell mit den Vancouver Canucks, das Olivier Zwartyes ab 20:00 Uhr am Sonntag live und ebenfalls auf Sky Sport 2 kommentiert.

Am Montag folgt um 19:00 Uhr die Partie zwischen den Buffalo Sabres und den Philadelphia Flyers auf Sky Sport 1.



Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kund:innen mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im österreichischen Fernsehen gezeigt wurden.



Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7:00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.



Die NHL auf Sky:

Michael Raffl und die beste Eishockey-Liga der Welt haben ab sofort ein neues Zuhause. Sky hat umfangreiche Übertragungsrechte an der National Hockey League (NHL) und wird die nordamerikanische Eishockey-Liga in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol live übertragen. Der neue Vertrag umfasst die Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege.



Mit der Live-Übertragung von rund 300 Spielen pro Saison wird Sky seinen Kund:innen in den kommenden vier Spielzeiten mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im österreichischen Fernsehen gezeigt wurden. Umfasst sind darin Spiele der Regular Season und der Stanley Cup Playoffs, mit unter anderem dem NHL Winter Classic, dem NHL All-Star Game und allen Partien der Stanley Cup Finals. Außerdem wird Sky regelmäßig den NHL Saturday und NHL Sunday (ehemals European NHL Game of the Week) zeigen, in dessen Rahmen Spiele an den Wochenenden mit Rücksicht auf die internationalen Eishockeyfans zur europäischen Abendzeit stattfinden.



Alle Begegnungen der NHL, die Sky nicht live überträgt, werden für die Fans weiterhin über nhl.tv empfangbar sein. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.





Die NHL live auf Sky Sport:



In der Nacht auf Mittwoch, 12.01.:

01:00 Uhr: Florida Panthers – Vancouver Canucks live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Donnerstag, 13.01.:

01:00 Uhr: Montreal Canadiens – Boston Bruins live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Freitag, 14.01.:

01:30 Uhr Detroit Red Wings – Winnipeg Jets live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Samstag, 15.01.:

01:00 Uhr: Florida Panthers – Dallas Stars live auf Sky Sport 1



Samstag, 15.01.:

20:00 Uhr: New York Islanders – Washington Capitals live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)



0:00 Uhr: Florida Panthers – Columbus Blue Jackets live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Sonntag, 16.01.:

03:00 Uhr: Arizona Coyotes – Colorado Avalanche live auf Sky Sport 1



Sonntag, 16.01.:

20:00 Uhr: Washington Capitals – Vancouver Canucks live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)



Montag, 17.01.:

19:00 Uhr: Buffalo Sabres – Detroit Red Wings live auf Sky Sport 1



22:00 Uhr: San Jose Sharks – Los Angeles Kings live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Mittwoch, 19.01.:

04:30 Uhr: Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Donnerstag, 20.01.:

01:00 Uhr: New Jersey Devils – Arizona Coyotes live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Freitag, 21.01.:

03:00 Uhr Edmonton Oilers – Florida Panthers live auf Sky Sport 1



In der Nacht auf Samstag, 22.01.:

01:00 Uhr: Carolina Hurricanes – New York Rangers live auf Sky Sport 1



Samstag, 22.01.:

19:00 Uhr: Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)



In der Nacht auf Sonntag, 23.01.:

01:00 Uhr: Washington Capitals – Ottawa Senators live auf Sky Sport 2



Sonntag, 23.01.:

19:00 Uhr: Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets live auf Sky Sport 2



00:00 Uhr: Columbus Blue Jackets – Ottawa Senators live auf Sky Sport 2



In der Nacht auf Montag, 24.01.:

03:00 Uhr: Seattle Kraken – Florida Panthers live auf Sky Sport 2



In der Nacht auf Dienstag, 25.01.:

02:00 Uhr: Minnesota Wild – Montreal Canadiens live auf Sky Sport 1

Bild: Imago