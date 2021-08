Michorl: “Wir müssen uns endlich belohnen”

via

Sky Sport Austria

Sturm Graz hat den zuletzt begonnenen Lauf des LASK eingebremst. Die Steirer gewannen gegen die Linzer auswärts in Pasching mit 3:1 (0:0). In der zweiten Hälfte schlugen die Gäste mit einem Doppelpack von Manprit Sarkaria (83., 94.) und einem Tor von Kelvin Yeboah (66.) zu. Die Oberösterreicher scheiterten zweimal an der Stange, der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Peter Michorl (85.) war zu wenig (Spielbericht + Video-Highlights). Der LASK-Torschütze analysiert im Sky-Interview die Niederlage.