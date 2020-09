Mick Schumacher gibt Formel-1-Debüt am Nürburgring

Mick Schumacher wird beim nächsten WM-Lauf am Nürburgring sein Debüt in der Formel 1 geben und im ersten freien Training am 9. Oktober in einem Alfa Romeo sitzen. Das gab das Team am Dienstag bekannt. “Ich bin überglücklich, diese Chance zu bekommen”, wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in dem Statement zitiert: “Die Tatsache, dass meine erste Teilnahme an einem Formel-1-Wochenende vor meinem Heimpublikum am Nürburgring stattfindet, macht es noch viel spezieller.”

Schumacher, aktueller Spitzenreiter in der FIA Formel 2, wird in der Eifel das Auto des Italieners Antonio Giovinazzi übernehmen und es sich mit dem Briten Callum Ilott teilen. Schumacher und Ilott sind Mitglieder der Ferrari-Junioren-Akademie, Ferrari ist Motorenlieferant von Alfa.

In den nächsten zehn Tagen, so Schumacher, werde er sich “gründlich vorbereiten, um den bestmöglichen Job für das Team zu erledigen und so viele Daten wie möglich zu liefern.”

