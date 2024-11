Schumacher nicht mehr Mercedes-Reservepilot

Mick Schumacher wird die Formel 1 nach dieser Saison erst einmal ganz verlassen.

Der 25 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher habe beschlossen, seinen Job als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes zu beenden. Das teilte der deutsche Autobauer am Donnerstag vor dem Großen Preis von Katar mit. Schumacher zeigte sich „dankbar für die Einblicke“, meinte aber auch: „Aber es ist hart, diese Autos im Rennen zu beobachten, ohne selbst im Cockpit zu sitzen.“

Er möchte sich wieder zu 100 Prozent auf das Rennfahren konzentrieren und sich voll und ganz dem sportlichen Aspekt des Rennsports widmen. „Micks harte Arbeit, sein Fleiß und seine Entschlossenheit in seiner Rolle als Ersatzfahrer waren in den vergangenen zwei Jahren für das Team von entscheidender Bedeutung“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Ob sich Mick Schumacher nun ganz auf eine Karriere in der Langstreckenweltmeisterschaft konzentriert, ist offen.

(APA)

Bild: Imago