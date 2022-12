Mickelson, Wiesberger & Co.: LIV-Superstars dürfen in Augusta teilnehmen

Die Organisatoren des Augusta National bestätigen, dass alle LIV-Golfer im Jahr 2023 beim Masters antreten dürfen.

In einer Erklärung sagte der Vorsitzende Fred Ridley: „Seit seiner Gründung im Jahr 1934 ist es das Ziel des Masters-Turniers, den Golfsport zu fördern. Jedes Jahr im April versammeln sich beim Masters die besten Golfer der Welt, um um das Grüne Jackett und einen Platz in der Geschichte zu kämpfen. Es bietet den Fans eine Bühne, auf der sie dramatische Momente des Wettkampfs auf höchstem Niveau erleben können, und fördert den Sport im In- und Ausland.“

Ridley weiter: „Im Laufe der Jahre haben Legenden des Golfsports im Augusta National Golf Club teilgenommen und gewonnen. Champions wie Gene Sarazen, Byron Nelson, Ben Hogan, Sam Snead, Arnold Palmer, Gary Player, Tom Watson, Jack Nicklaus und Tiger Woods sind zu Helden für Golfer jeden Alters geworden. Sie haben einige dazu inspiriert, in ihre Fußstapfen zu treten, und so viele andere dazu, das Spiel zu spielen und zu genießen. Sie haben den Sport und damit alle, die von ihm profitieren, unterstützt. Sie haben denen, die vor ihnen kamen, Respekt gezollt und den Weg für künftige Generationen geebnet. Durch sie ist der Golfsport besser geworden.“

Mickelson, Johnson & Co. könnten teilnehmen

Zu den prominentesten Topspielern der LIV gehören Dustin Johnson, Phil Mickelson und Bryson DeChambeau, gewechselt ist auch der österreichische Golf-Profi Bernd Wiesberger.

Ridley blickt auch auf die Veränderungen im Golfsport der jüngeren Vergangenheit zurück: „Bedauerlicherweise haben die jüngsten Aktionen den professionellen Herrengolfsport gespalten, indem sie die Tugenden des Spiels und das bedeutsame Vermächtnis derer, die es aufgebaut haben, herabgesetzt haben. Obwohl wir über diese Entwicklungen enttäuscht sind, konzentrieren wir uns darauf, die Tradition zu wahren und im kommenden April ein herausragendes Feld von Golfern zusammenzubringen.“

Ridley blickt auf die jüngste Golf-Entwicklung

„Daher werden wir mit dem Versand der Einladungen in dieser Woche diejenigen einladen, die nach unseren derzeitigen Kriterien für die Teilnahme am Masters-Turnier 2023 in Frage kommen. Wie wir bereits in der Vergangenheit gesagt haben, prüfen wir jedes Jahr jeden Aspekt des Turniers, und etwaige Modifikationen oder Änderungen der Einladungskriterien für künftige Turniere werden im April bekannt gegeben.“

Abschließend sagt Ridley: „Wir haben einen entscheidenden Punkt in der Geschichte unseres Sports erreicht. Wir in Augusta National glauben daran, dass der Golfsport, der im Laufe der Jahre viele Herausforderungen gemeistert hat, wieder Bestand haben wird.“

