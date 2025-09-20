Miedler/Cabral stehen im Doppel-Halbfinale von Hangzhou

Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim ATP250-Tennisturnier von Hangzhou in China im Doppel-Halbfinale.

Mit dem Portugiesen Francisco Cabral topgesetzt, besiegte er das israelisch-belgische Paar Ariel Behar/Joran Vliegen 6:3,6:2 und das monegassisch-belgische Duo Romain Arneodo/Sander Gille 4:6,6:3,10:6. „Nach einer intensiven Woche beim Davis Cup für uns beide waren das bisher zwei echt gute Matches“, sagte Miedler. Die nächsten Gegner mussten erst ermittelt werden.

(APA) Foto: GEPA