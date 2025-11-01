Miedler/Cabral verlieren wie schon im Wien-Finale gegen britisches Duo

Tennis-Profi Lucas Miedler hat sein erstes Doppel-Halbfinale auf Masters-1000-Ebene verloren.

Der Niederösterreicher unterlag am Samstag beim Hallenturnier in Paris mit dem Portugiesen Franicsco Cabral in einer Neuauflage des auch verlorenen Wien-Finales Julian Cash/Lloyd Glasspool (2) 4:6,7:5,7:10. Die zwei Briten nehmen in der Weltrangliste die ersten beiden Ränge ein. Miedler/Cabral sind im Race Elfte und suchen nächste Woche beim 250er-Turnier in Athen nach Punktezuwachs.

In der griechischen Hauptstadt schon ausgeschieden ist Filip Misolic. Österreichs Nummer eins verlor in der ersten Qualifikationsrunde topgesetzt dem Slowaken Alex Molcan 3:6,7:6(3),1:6. Dafür ergab sich am Samstag nach dem Finaleinzug von Lilli Tagger beim 250er-Turnier der Frauen in Jiujiang eine weitere Titelchance für Rot-Weiß-Rot. Sinja Kraus zog beim WTA125-Event in Cali in Kolumbien in einer am Vortag nach zwei Sätzen vertagten Partie durch ein 5:7,6:3,7:6(6) gegen Jazmin Ortenzi (ARG) in das noch am Samstag gegen Panna Udvardy (HUN) gespielte Finale ein.

(APA) Foto: GEPA