Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale – Erler out

Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim Masters-1000-Tennisturnier von Paris mit dem Portugiesen Francisco Cabral im Doppel-Halbfinale.

Die beiden besiegten am Freitagabend den Australier John Peers und den US-Amerikaner JJ Tracy 7:6(5),6:4. Für Alexander Erler und seinen US-Partner Robert Galloway war hingegen im Viertelfinale Endstation, sie unterlagen den Australian-Open-Siegern Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR-3) 6:4,6:7(3),6:10.

Das erste Einzel-Halbfinale beim Hallenturnier bestreiten am Samstag Felix Auger-Aliassime (9) und der Kasache Alexander Bublik (13). Der Kanadier Auger-Aliassime setzte sich gegen den Monegassen Valentin Vacherot mit 6:2,6:2 durch, Kitzbühel-Sieger Bublik schaltete den Australier Alex de Minaur (6) mit 6:7(5),6:4,7:5 aus. Wien-Sieger Jannik Sinner (2) und -Finalist Alexander Zverev (3) sind für die Freitagabend-Spiele angesetzt worden.

Beim ATP-Challenger in Seoul ist für Jurij Rodionov, Österreichs Davis-Cup-Held von Debrecen, das Viertelfinal-Aus gekommen. Der als Nummer 4 gesetzte Niederösterreicher musste sich dem Schweden Elias Ymer 4:6,6:3,2:6 geschlagen geben.

