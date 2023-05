Milan auch in der Serie A von der Rolle

Nach der Champions League auch in der Serie A ein herber Dämpfer: Für den italienischen Fußball-Topclub AC Milan läuft es nicht nach Wunsch.

Die „Rossoneri“ unterlagen am Samstag im Spiel der 35. Runde Abstiegskandidat Spezia Calcio auswärts mit 0:2. Mit diesem Resultat hatten die Mailänder auch am Mittwoch das Derby im Halbfinal-Hinspiel der „Königsklasse“ gegen Inter verloren. Przemyslaw Wisniewski (75.) und Salvatore Esposito (85.) sorgten spät für die Überraschung. Der Lokalrivale hingegen setzte seine Siegesserie mit einem 4:2 gegen Sassuolo fort.

Milan drohte nach dem Ende einer sieben Partien andauernden ungeschlagenen Serie in der Liga den Anschluss an den Vierten Inter in der Tabelle zu verlieren. Der zwei Zähler davor liegende Lokalrivale war in der Folge noch zu Hause gegen Sassuolo im Einsatz. Die Top-Vier-Teams haben einen Champions-League-Startplatz sicher. Spezia verbesserte sich vorerst punktgleich vor den 18. Verona auf Position 17 und befindet sich damit aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Inter fuhr den siebenten Pflichtspielsieg auch dank eines Doppelpack des diesmal in der Startelf aufgebotenen Romelu Lukaku (41., 89.) ein. Der belgische Teamstürmer machte sich damit an seinem 30. Geburtstag selbst das schönste Geschenk. Neben einem Ruan-Eigentor (56.) trug sich auch Lautaro Martinez (58.) in die Schützenliste ein. Sassuolo hatte durch Matheus Henrique (63.) und Davide Frattesi (77.) beinahe zwischenzeitlich ein 0:3 wettgemacht.

(APA)

Bild: Imago