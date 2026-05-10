Milan bangt um CL-Qualifikation

AC Milan muss in der italienischen Serie A erheblich um die Qualifikation für die Champions League bangen.

Die Rossoneri verloren am drittletzten Spieltag trotz später Aufholjagd mit 2:3 (0:2) gegen Atalanta Bergamo und rutschten nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen auf den vierten Tabellenplatz ab. Von Rang fünf, der lediglich zum Start in der Europa League berechtigt, trennt die Mailänder nur der bessere direkte Vergleich gegen die AS Roma.

Ederson (7.), Davide Zappacosta (29.) und Giacomo Raspadori (51.) schossen Milan tiefer in die Krise. Immerhin die Offensivflaute – seit April war lediglich ein mageres Tor gelungen – konnte die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri am Sonntag beenden. Die Treffer von Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic (88.) und Christopher Nkunku (90.+4, Foulelfmeter) verhalfen jedoch nicht zu Zählbarem.

Atalanta, das vor zwei Jahren die Europa League gewonnen hatte, verpasst das internationale Geschäft derweil trotz des Erfolgs. Das Aus für Europa besiegelte das Überraschungsteam Como 1907 bereits am frühen Nachmittag. Durch das 1:0 (0:0) bei Absteiger Hellas Verona ist die Mannschaft von Trainer Cesc Fabregas für die siebtplatzierten Bergamasken nicht mehr einzuholen und spielt erstmals in der Vereinsgeschichte europäisch. Sogar die Qualifikation für die Champions League ist noch möglich.

(SID)

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