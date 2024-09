Milan gewinnt Derby gegen Inter

Die AC Milan ist nach einem enttäuschenden Saisonstart im Derby gegen Inter ein Befreiungsschlag gelungen.

Die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca gewann am Sonntag in der italienischen Fußball-Meisterschaft das Mailänder Derby gegen Inter mit 2:1 (1:1) und schloss nach Punkten zum Stadtrivalen auf. Bei der ersten Saisonniederlage des Titelverteidigers in der Serie A saß ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic nur auf der Ersatzbank.

Die frühe Milan-Führung durch Christian Pulisic (10.) glich Federico Dimarco (28.) aus. In der 89. Minute traf Verteidiger Matteo Gabbia nach einer Freistoßflanke zum verdienten Sieg.

Roma gewinnt nach Trainerwechsel

Auch der bisherige Tabellenführer Udinese musste sich erstmals geschlagen geben. Das Team aus Norditalien verlor bei AS Roma mit 0:3 (0:1). Roma hatte sich während der Woche von Trainer Daniele De Rossi getrennt und ihn durch den Kroaten Ivan Juric ersetzt, der einen tollen Einstand feierte. Artem Dovbyk (19.), Paulo Dybala (49./Elfmeter) und Tommaso Baldanzi (70.) trafen beim ersten Saisonsieg der Römer. Tabellenführer nach der fünften Runde ist damit Torino mit dem Österreicher Valentino Lazaro.

(APA) / Bild: Imago