Milan gewinnt gegen Posch-Team Como nach Rückstand

AC Milan hat in der italienischen Serie A in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Das Team des deutschen Fußball-Nationalspielers Niclas Füllkrug gewann nach zuvor zwei Unentschieden mit 3:1 (1:1) beim Überraschungsteam Como 1907 und hielt den Anschluss an den Stadtrivalen Inter an der Tabellenspitze.

Eigentlich hatten italienische Medien in dieser Woche gemeldet, dass Füllkrug aufgrund eines Zehenbruchs ausfallen und mindestens die nächsten beiden Partien verpassen würde. Offenbar war aber alles halb so wild: Am Donnerstagabend kam der Angreifer nach 63 Minuten in die Partie. Milan führte zu diesem Zeitpunkt bereits.

Posch gegen Milan ohne Einsatz

Marc Oliver Kempf (10.) hatte Como zwar per Kopf früh in Führung gebracht. Christopher Nkunku (45.+1, Foulelfmeter) sowie Adrien Rabiot (55./88.) drehten die Partie aber und verkürzten den Rückstand auf Inter wieder auf drei Punkte. ÖFB-Legionär Stefan Posch verfolgte die Partie nur von Comos Ersatzbank aus.

