Milan holt sich Platz zwei zurück
AC Milan hat in der italienischen Serie A Platz zwei wieder zurückerobert.
Die Rossoneri siegten mit 1:0 (1:0) bei Hellas Verona und zogen damit mit 66 Zählern an der punktgleichen SSC Napoli vorbei. Spitzenreiter Inter Mailand (78 Punkte) ist weit enteilt.
Adrien Rabiot erzielte den Siegtreffer der Gäste (41.). Durch den Sieg hat Milan die Qualifikation für die Champions League dicht vor Augen. Der Vorsprung auf Platz fünf beträgt bei noch fünf ausstehenden Spielen acht Punkte.
