Milan meldet sich mit Sieg zurück

Die AC Mailand hat sich im Kampf um die italienische Meisterschaft gegen den Lokalrivalen Inter zurückgemeldet.

Eine Woche nach der 0:1-Pleite bei Lazio Rom bezwang der 19-malige Titelträger den FC Turin aufgrund einer Steigerung nach der Pause mit 3:2 (1:1) und verkürzte den Rückstand auf Inter vorerst auf fünf Punkte. Der Tabellenführer ist am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) bei der abstiegsbedrohten AC Florenz zu Gast.

Strahinja Pavlovic (37.) sowie Adrien Rabiot (54.) und Youssouf Fofana (55.) mit einem Doppelschlag erzielten die Tore für Milan. Kurz vor der Pause hatte Giovanni Simeone (44.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Turiner getroffen. Nikola Vlasic (83.) verkürzte vom Elfmeterpunkt. Nationalstürmer Niclas Füllkrug stand in der Startelf und bis zur 70. Minute auf dem Feld.

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