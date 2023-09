Milan mit Sieg über AS Rom bei Lukaku-Debüt

Italiens Fußball-Topclub AC Milan hat in der Serie A auch das dritte Saisonspiel gewonnen. Die Mailänder setzten sich am Freitagabend im Schlager bei der AS Roma mit 2:1 durch.

Olivier Giroud mit einem verwandelten Elfmeter (9.) und Rafael Leao (48.) sorgten im Stadio Olimpico für die Entscheidung. Den weiter sieglosen Gastgebern gelang durch Leonardo Spinazzola (92.) spät nur der Anschlusstreffer. Bei Milan spielte der Ex-Salzburger Noah Okafor ab der 77. Minute. Der prominente Neuzugang bei den Römern Romelu Lukaku, war ab der 71. Minute im Einsatz. Im zweiten Spiel am Freitag-Abend setzte sich Sassuolo gegen Hellas Verona mit 3:1 durch.

