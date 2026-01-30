Milan will ÖFB-Talent vom FC Bayern verpflichten

Nach Sky Sport Infos will die AC Milan den 18-jährigen Magnus Dalpiaz mit sofortiger Wirkung verpflichten.

Konkrete Verhandlungen mit dem FC Bayern München und den Beratern des Spielers laufen. Die Gespräche sollen am Samstag fortgesetzt werden. Milan plant, dass der 18-jährige Rechtsverteidiger regelmäßig mit den Profis trainiert und über das Futuro-Team Spielpraxis sammelt. Der Serie-A-Klub forciert eine Leihe mit Kaufoption, während Bayern auf eine Rückkaufoption besteht, wie BILD zuerst berichtet hat.

Dalpiaz wechselte 2019 aus der Unterhachinger Jugend zum FC Bayern. In der laufenden Saison kam er in der Regionalliga-Mannschaft 17 Mal zum Einsatz. In der Youth League spielte der Rechtsverteidiger in fünf Partien. Zudem hat der 18-Jährige bereits fünf Spiele für die ÖFB-U19 absolviert.

(Red./skysport.de) / Bild: Imago