Millionen Ticketwünsche für EM

Die Nachfrage nach Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland ist laut UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen „riesig“. Die Organisatoren erreichen in der noch bis zum 26. Oktober laufenden ersten Verkaufsphase aber auch Millionen ungültige Anfragen.

„Wir haben ein Problem, dass heute Computer-Bots für den Schwarzmarkt arbeiten, da kommen x-Millionen rein, die wir versuchen, auszuschalten“, sagte Kallen, der von insgesamt „mehr als 100 Millionen Anfragen“ sprach, am Freitag während einer Gesprächsrunde auf der Frankfurter Buchmesse.

In der ersten Phase werden mehr als 1,2 Millionen Tickets für das Turnier (14. Juni bis 14. Juli) angeboten. „Wir werden sicher zwischen zehn und zwölf Millionen Anfragen haben“, sagte Kallen. Übersteigt die Nachfrage das Angebot für ein Spiel, wird gelost. Weiter geht es nach der Auslosung der Gruppenphase am 2. Dezember in Hamburg. Die Ticketpreise reichen von 30 Euro (günstigste Kategorie der Vorrunde) bis 1.000 Euro (höchste Kategorie im Finale von Berlin).

